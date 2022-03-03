Наказание за нападение на Украину: борцов России и Беларуси отстранили от соревнований

Белорусские и русские борцы могут выкинуть свое треко. Международная объединенная организация борьбы запретила борцам этих стран выступать на любых соревнованиях за границей.

Борцы пошли туда, куда и русский корабль

Наконец-то борцовский союз отстранил представителей России и Беларуси от международных соревнований. Это их реакция на нападение российских оккупантов на Украину.

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В Бюро солидарны со всем миром, осудившим и жестко наказавшим Россию за полномасштабное вторжение в Украину.

Не только спортсменам запретили выступать на соревнованиях. В России и Беларуси забрали все международные турниры, которые должны были пройти в этих странах в 2022 году.

Отметим, что русские борцы считаются одними из самых сильных в мире. Потому это мощный удар по их самолюбию.

Российский и белорусский спорт полностью смешан с грязью и стерт в прах. Для этих двух стран больше нет места на спортивной карте мира. Сами себя похоронили.

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