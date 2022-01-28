Накануне смерти Вирчис приходил к Мангеру на суд и потребовал вернуть долг, – Казанский

Украинский боксер Владимир Вирчис, который по информации СМИ совершил самоубийство, приходил на суд по делу Екатерины Гандюзк. Там он публично потребовал у Владислава Мангера вернуть его долг.

Такую информацию обнародовал в своем телеграм-канале журналист Денис Казанский. По его словам, в ответ на требования вернуть долг Мангер попросил Вирчиса "не устраивать сцен".

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Вирчис и Мангер были друзьями

Казанский заметил, что раньше Вирчис и Мангер дружили. Бывший боксер даже заступался за бывшего главу Херсонской ОГА, когда его арестовали.

И вот так окончилась эта дружба. Сегодня Вирчиса обнаружили мертвым. Пишут о "самоубийстве". Ну как обычно,

– отметил журналист.

Кратко о Владиславе Мангере

Бывший глава Херсонского областного Совета. Является одним из подозреваемых по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Следствие считает, что заказчиком убийства активистки является именно Владислав Мангер, а посредником – Алексей Левин.

20 января апелляционный суд решил оставить Мангера под стражей как минимум до 4 февраля, залог не предусмотрен.

Умер Владимир Вирчис: что известно

Вирчис был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003 – 2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005 – 2006). На профессиональном ринге боксер провел 28 боев и одержал 26 побед.

О смерти бывшего боксера СМИ сообщили в пятницу, 28 января. Владимиру Вирчису в августе должно было исполниться 49 лет. Как пишет Obozrevatel, в последнее время Вирчис находился в депрессии. 27 января он вышел из дома, но так и не вернулся.