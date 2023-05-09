"Особа позвонила арбитру и сказала, Днепр-1 выиграет с конкретным счетом": о скандале УПЛ

Украинский журналист раскрыл некоторые детали скандала вокруг матча Днепра-1. Инцидент оброс новыми слухами.

Игорь Цыганик рассказал новые детали удивительного матча между Днепром-1 и Металлистом. УЕФА также вмешалась в игру

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Вовремя предупредив

Матч между Днепром-1 и Металлистом (5:0), который уже называют неофициальным фарм-клубом днепрян, приковал к себе большое внимание. Во время поединка между этими коллективами было замечено аномальное движение ставок, что и породило скандал вокруг матча. Украинский спортивный журналист рассказал инсайдерскую информацию, которая делает матч еще интереснее для детективов.

Перед игрой неопределенное лицо позвонило арбитру матча Ярославу Козику и сказало, что конкретно в этой встрече Днепр-1 выиграет с конкретным счетом. Судья по всем рекомендациям УЕФА и УАФ поставил в известность свое непосредственное руководство, которое передало информацию в УЕФА. УЕФА передали это букмекерам. Как следствие, некоторые букмекерские компании просто сняли ставки на эту игру. Звонок был зафиксирован в приложении к рапорту этого матча. Сейчас идет расследование. Кто звонил по телефону арбитру? Вот этот вопрос. Насколько я понимаю, он назвал несостоявшийся результат. И на основе этого возникла скандальная ситуация,

– рассказал Игорь Цыганик.

Стоит отметить, что УАФ изучает другие поединки Металлиста на предмет договорных матчей. СК Днепр-1 также приписывают не совсем чистые встречи, в том числе матч с Черноморцем (1:2), в котором днепрян осуждают в пристрастном судействе со стороны арбитра и кумовства. Однако "спортклубовцы" привели аргументы, почему народ не должен иметь в коллектив никаких вопросов, поскольку рефери грубо ошибался и в их стороне.

Напомним, что днепровский коллектив сражается за чемпионство УПЛ с донецким Шахтером. В случае победы в своем следующем матче (днепряне имеют игру в запасе), "спортклубовцы" смогут выйти на первое место турнирной таблицы. Также "горняков" и Днепр-1 ждет еще очная встреча, которая может и стать решающей по итогам сезона.