Накануне Евро-2020 украинцам покажут откровенный документальный фильм о сборной Украины

Накануне старта Евро-2020 документалисты получили возможность попасть за кулисы подготовки сборной Украины к турниру. Документальный фильм "Особая атмосфера" покажут 12 июня.

Документальный фильм "Особая атмосфера" впервые расскажет о внутренней кухне подготовки национальной сборной Украины по футболу к выступлению на Евро-2020.

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Фильм покажет эксклюзивные кадры из-за кулис команды на закрытом от посторонних глаз сборе и вспомнит важные моменты отбора к Евро. Главными героями ленты станут футболисты и тренерский штаб сборной. При этом кроме самого процесса подготовки к Евро, большое внимание будет уделено особой атмосфере в команде, которую построил главный тренер сборной.

"С того дня, когда Андрей Шевченко и его интернациональный тренерский штаб возглавил сборную, только и разговоров, что ему удалось сделать то, что было не под силу другим. Что же это за атмосфера, в чем ее особенность, из чего и как она сделана? Съемочная группа фильма "Особая атмосфера" почти две недели прожила со сборной на первом и втором тренировочном сборе в Харькове и убедилась, что эту атмосферу реально почувствовать, прикоснуться, описать словами и показать на экране", – уверяет продюсер и режиссер фильма Павел Черепин.

Показ фильма "Особая атмосфера" состоится 12 июня в 11:10 на канале "Футбол 1".

Напомним, что национальная сборная Украины по футболу начнет выступление на Евро-2020 13 июня в Амстердаме, где встретится с командой Нидерландов. За выход из группы в 1/8 финала Украина также померится силами с Северной Македонией и Австрией, матчи с которыми пройдут 17 и 21 июня соответственно.