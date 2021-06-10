Документальний фільм "Особлива атмосфера" вперше розповість про внутрішню кухню підготовки національної збірної України з футболу до виступу на Євро 2020.

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Фільм покаже ексклюзивні кадри з-за лаштунків команди на закритому від сторонніх очей зборі та згадає найважливіші моменти відбору до Євро. Головними героями стрічки стануть футболісти та тренерський штаб збірної. При цьому окрім самого процесу підготовки до Євро, велика увага буде приділена особливій атмосфері в команді, яку побудував головний тренер збірної.

"З того дня, коли Андрій Шевченко та його інтернаціональний тренерський штаб очолив збірну, тільки й розмов, що йому вдалось зробити те, що було не під силу іншим. Що ж це за атмосфера, в чому її особливість, з чого і як вона зроблена? Знімальна група фільму "Особлива атмосфера" майже два тижні прожила зі збірною на першому і другому тренувальному зборі в Харкові та переконалася, що цю атмосферу реально відчути, торкнутись, описати словами та показати на екрані", – запевняє продюсер та режисер фільму Павло Черепін.

Показ фільму "Особлива атмосфера" відбудеться 12 червня о 11:10 на каналі "Футбол 1".

Нагадаємо, що національна збірна України з футболу розпочне виступ на Євро-2020 13 червня в Амстердамі, де зустрінеться з командою Нідерландів. За вихід із групи до 1/8 фіналу Україна також поміряється силами із Північною Македонією та Австрією, матчі з якими пройдуть 17 та 21 червня відповідно.