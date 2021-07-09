Накануне 30-летия Независимости первая украинка на Эвересте поднимается на гору-убийцу

Ирина Галай вылетела в Пакистан, где в составе украино-непальской экспедиции сделает попытку подняться на вторую по высоте горную вершину Земли К2 (Чогори). Высота К2 – 8 611 метров, она расположена в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев.

Из-за чрезвычайной сложности восхождения К2 также называют Дикой горой, а в мире альпинистов – горой-убийцей. Уровень смертности при восхождении на К2 составляет рекордные 23 процента. То есть, восхождение каждого четвертого альпиниста на К2 заканчиваются трагедией.

Читайте также Страх всегда мотивирует, – откровенное интервью с альпинистом о восхождении на вершины

Впрочем, Ирину такая ужасная статистика не смущает.

"Я много лет мечтаю подняться на К2. В мире альпинистов это считается более серьезным достижением, чем взойти на Эверест. Это как в боксе – можно выиграть Олимпиаду, а можно стать абсолютным чемпионом мира среди профессионалов. Мы планировали организовать восхождение в прошлом году, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Зато теперь экспедицию приурочили к 30-летию Независимости Украины, ведь еще ни одна украинка не была на вершине К2", – рассказала Ирина Галай.

В составе экспедиции трое украинцев – Ирина Галай, Дмитрий Семеренко (житель Днепра поднялся на Эверест в 2018 году) и известный фотограф Назарий Кривошеев, который родился в Коломне, но последние 15 лет живет в Германии. Консультант группы – обладатель профессиональной награды "Золотой ледоруб" Никита Балабанов.