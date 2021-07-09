Через надзвичайну складність сходження К2 також називають Дикої горою, а у світі альпіністів – горою-вбивцею. Рівень смертності при сходженні на К2 становить рекордні 23 відсотки. Тобто, сходження кожного четвертого альпініста на К2 закінчуються трагедією.

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Втім, Ірину така жахлива статистика не бентежить.

"Я багато років мрію піднятися на К2. У світі альпіністів це вважається більш серйозним досягненням, ніж зійти на Еверест. Це як в боксі – можна виграти Олімпіаду, а можна стати абсолютним чемпіоном світу серед професіоналів. Ми планували організувати сходження минулого року, але пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Зате тепер експедицію приурочили до 30-річчя Незалежності України, адже ще жодна українка не була на вершині К2", – розповіла Ірина Галай.

У складі експедиції троє українців – Ірина Галай, Дмитро Семеренко (дніпрянин піднявся на Еверест у 2018 році) і відомий фотограф Назарій Кривошеєв, який народився в Коломиї, але останні 15 років живе в Німеччині. Консультант групи – володар професійної нагороди "Золотий льодоруб" Микита Балабанов.