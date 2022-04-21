Нах* всех россиян, вы глупые обезьяны, – эмоциональное обращение легкоатлетки Брызгиной
Источник:инстаграм Анастасии Брызгиной
Украинская легкоатлетка Анастасия Брызгина обратилась к россиянам. Спортсменка не сдерживала слова.
В направлении русского корабля
Брызгина подчеркнула, что каждый россиянин является частью великого зла. По ее словам, она перестала общаться с родными из России.
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Нах*й всех россиян. Мы вам никогда не простим. Неважно кто: спортсмены, знаменитости, политики. Все вы являетесь частью великого зла,
– подчеркнула легкоатлетка.
Самих россиян она назвала "глупыми обезьянами".
"Вы, глупые обезьяны, которые любят повторять "только военные объекты". Вы больны. Я ненавижу всех своих родственников из России. Которые неоднократно были в Украине и видели как мы живем, а затем поддержали своего долбанного президента", – добавила Анастасия.
Брызгина обратилась к россиянам / Фото с инстаграма спортсменки
Что известно о спортсменке
- Анастасия родилась в Луганске, уже второй раз 24-летняя атлетка потеряла свой дом из-за "русского мира".
- Брызгина специализируется в беге на 400 метров.
- Украинская легкоатлетка завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы в помещении (2017), также дважды она побеждала на чемпионате Европы среди юниоров (2017).