Нах* всех россиян, вы глупые обезьяны, – эмоциональное обращение легкоатлетки Брызгиной

21 апреля 2022 , 15:25
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Источник:

инстаграм Анастасии Брызгиной

Украинская легкоатлетка Анастасия Брызгина обратилась к россиянам. Спортсменка не сдерживала слова.

В направлении русского корабля

Брызгина подчеркнула, что каждый россиянин является частью великого зла. По ее словам, она перестала общаться с родными из России.

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Нах*й всех россиян. Мы вам никогда не простим. Неважно кто: спортсмены, знаменитости, политики. Все вы являетесь частью великого зла,
– подчеркнула легкоатлетка.

Самих россиян она назвала "глупыми обезьянами".

"Вы, глупые обезьяны, которые любят повторять "только военные объекты". Вы больны. Я ненавижу всех своих родственников из России. Которые неоднократно были в Украине и видели как мы живем, а затем поддержали своего долбанного президента", – добавила Анастасия.


Брызгина обратилась к россиянам / Фото с инстаграма спортсменки

Что известно о спортсменке

  • Анастасия родилась в Луганске, уже второй раз 24-летняя атлетка потеряла свой дом из-за "русского мира".
  • Брызгина специализируется в беге на 400 метров.
  • Украинская легкоатлетка завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы в помещении (2017), также дважды она побеждала на чемпионате Европы среди юниоров (2017).
Автор: Дарина Жданович