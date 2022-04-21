Нах* всех россиян, вы глупые обезьяны, – эмоциональное обращение легкоатлетки Брызгиной

Украинская легкоатлетка Анастасия Брызгина обратилась к россиянам. Спортсменка не сдерживала слова.

В направлении русского корабля

Брызгина подчеркнула, что каждый россиянин является частью великого зла. По ее словам, она перестала общаться с родными из России.

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Нах*й всех россиян. Мы вам никогда не простим. Неважно кто: спортсмены, знаменитости, политики. Все вы являетесь частью великого зла,

– подчеркнула легкоатлетка.

Самих россиян она назвала "глупыми обезьянами".

"Вы, глупые обезьяны, которые любят повторять "только военные объекты". Вы больны. Я ненавижу всех своих родственников из России. Которые неоднократно были в Украине и видели как мы живем, а затем поддержали своего долбанного президента", – добавила Анастасия.



Брызгина обратилась к россиянам / Фото с инстаграма спортсменки

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