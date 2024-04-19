Минус кандидат для Баварии: Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии

Мюнхенскую Баварию по окончании сезона-2023/2024 возглавит новый тренер, ведь Томас Тухель покинет свой пост. Приоритетным вариантом на это место считался Юлиан Нагельсманн, однако этого уже точно не произойдет

36-летний специалист продлил контракт со сборной Германии. Действующее соглашение будет действовать до завершения чемпионата мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике.

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Тренер решил остаться в сборной

Немецкий специалист после подписания нового контракта прокомментировал свое решение остаться на посту тренера национальной сборной. Он заявил, что принимал его сердцем и хочет продолжить увлекательное путешествие с командой, которое началось осенью 2023 года.

Это решение сердца. Это большая честь иметь возможность тренировать национальную команду и работать с лучшими игроками страны. Успешными, страстными выступлениями мы имеем шанс вдохновить всю страну. Две победы над Францией и Нидерландами в марте очень тронули меня. Мы хотим вместе успешно провести домашний чемпионат Европы, и я очень жду этого вместе с моей тренерской командой,

– заявил Нагельсманн.

Отметим, что предыдущее соглашение тренера со сборной Германии было рассчитано до конца Евро-2024. Он возглавил "Бундестим" после увольнения из Баварии. Мюнхенцы снова рассчитывали вернуть наставника и считали его приоритетным вариантом.

Президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф объяснил, что интерес к Юлиану Нагельсманну со стороны других клубов стал дополнительным стимулом подписать с тренером новый контракт заблаговременно.

"Это сильный сигнал – Нагельсманн остается тренером сборной и после Евро. Он находится в списке многих крупных клубов Европы. Но национальная команда для Юлиана – больше, чем работа, это близко его сердцу", – заявил функционер.

. Юлиан Нагельсманн на посту главного тренера сборной Германии провел 6 матчей. В них его команда одержала 3 победы, однажды сыграла вничью и дважды уступила.

Напомним, что на домашнем Евро-2024 сборная Германии сыграет в одной группе вместе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. При подготовке к турниру "Бундестим" проведет товарищеский матч со сборной Украины. Он состоится 3 июня в Нюрнберге на стадионе "Мак Морлок". Начало поединка запланировано на 21:45.