Австралия шокировала Аргентину голом после рикошета в 1/8 финала ЧМ-2022: видео

Крейг Гудвін забив гол за збірну Австралії на 77 хвилині матчу проти Аргентини в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу. Нападник скоротив відставання у рахунку до мінімуму.

Гудвин вышел на поле на 58-й минуте матча – через минуту после того, как из-за досадной ошибки у собственных ворот Австралия пропустила второй раз в этом матче.

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Гудвин своим шансом на поле воспользовался сполна. К нему отлетел мяч во время атаки, и он отважился на удар. Скорее всего, голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес без проблем справился бы с этим ударом, забрав мяч в руки.

Однако после удара мяч попал в Энцо Фернандеса и полетел в противоположный угол ворот. Голкипер уже ничем не изменил помочь. Так счет в матче стал 2:1, и интрига относительно победителя матча снова возродилась.

В ФИФА этот гол записали как автогол Фернандеса.

Видео гола Австралии в ворота Аргентины