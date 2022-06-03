Надели наручники и отвели в участок, – арбитриня Петрова о своем похищении оккупантами

Российские оккупанты похитили арбитриню Ирину Петрову в Новой Каховке 9 мая. Она пробыла в плену 5 дней.

Петрова: Мне еще чудом повезло

Арбитр рассказала, как попала в плен. По словам Ирины, на нее донесли местные коллаборанты.

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"9 мая должен был быть мирный митинг. Однако никто не вышел, ведь это опасно. Меня задержали именно в этот день из-за того, что меня кто-то сдал. Я запостила информацию о людях, которые перешли на сторону оккупантов. Через пол часа за мной пришли прямо в мой двор", – сказала Петрова.

Я спросила, кого они отыскивают. Они окрестили мое имя, я начала говорить, что это не я. Сказали отдать телефон. Они там уже вызвали помощь, поэтому я все же отдала телефон, а мне одели наручники и отвели в отделение,

– рассказала арбитриня.

Ирина отметила, что ей угрожали тюремным заключением до 10 лет. Также арбитриня рассказала о пребывании у кафиров. По ее словам, боевики не прибегали к физическому насилию.

"Они хотели проверить мои фото и нет ли другой провокативной информации. Следователь начал заниматься моим делом. Он сказал, что меня будут держать от 3 до 15 суток, но если что-нибудь найдут, то даже 10 лет. Он так морально давил.

Мне повезло, меня усадили не в камеру в подвале, а в отдельную комнату. Чайник, "дуйчик" и книги были. Но у меня страх замкнутого пространства, поэтому я паниковала в первый день. Однако к мужчинам там совсем по-другому относятся. Мне еще чудом повезло. Здесь каждому дают работу, я, например, милая посуда", – добавила Ирина.

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