Надеюсь, что смогу побороться за "бронзу", – борчиха Ливач после поражения в 1/4 Олимпиады

Оксана Ливач последней из украинских борчих стартовала на Олимпиаде-2020. Спортсменка прокомментировала свое выступление после поражения в 1/4 финала.

"Все пошло не по моему плану"

24-летняя украинская борчиха дала комментарий после поражения в четвертьфинале дебютных для себя Олимпийских игр. Оксана Ливач заверила, что боролась только на победу, ей очень жаль, что не удалось одолеть соперницу.

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Все пошло не по моему плану. Очень хотела выиграть, но не удалось. Надеюсь, что будет еще возможность побороться за бронзу. Не знаю, что сказать. Я вела, а она провела действие и я не могла ее догнать. Это опытная спортсменка, достойная соперница, а надо было больше сделать, чтобы победить,

– призналась украинка.

О дебютную победу на Олимпиаде-2020

Без побед украинская борчиха уж точно не поеду в Украину. В дебютной схватке Оксана уверенно одолела нигерийку Адият Идрис (10:0). Ливач отметила, что волновалась перед выходом на ковер. Для нее это была первая схватка в карьере на Олимпийских играх. Однако ее заряженность позволила украинке выйти в четвертьфинал.

Олимпийские игры – крутые соревнования, я их почувствовала. Первая Олимпиада, но надо бороться за медали сразу. Надеюсь, что будет такая возможность,

– подытожила Ливач.

Полуфинальный поединок, который решит судьбу украинки, пройдут 6 августа не скорее 12:15.

Ливач еще имеет шанс побороться за бронзовую медаль в Токио. Но все в руках китайской борчихи Сунь Янань. Представительнице Китая в полуфинале нужно победить американку Сару Хильдебрандт. В таком случае украинка сможет выйти на ковер в утешительной схватке, чтобы продолжить борьбу за "бронзу".