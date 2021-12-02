Надеюсь, что не комом, – Пятов оценил первые попытки в кино

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о своих первых пробах в кинокомедии "Большая прогулка". Уже в феврале 2022 года зрители смогут оценить актерское мастерство голкипера.

Пятов согласился на новый кинопроект

Пятов поделился в своем инстаграме трейлером к новому кино с его участием. Голкипер рассказал, что без работы с медиакоучем и психологом не обошлось.

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Надеюсь, что не комом. Уже в 2022 году сможете оценить. Последние два года пытаюсь пробовать что-то новое. Персональная работа с медиакоучем и психологом не проходят мимо. Меня так воспитывали. Футболист – спортсмен. Спорт – тренировка до седьмого пота. Потом отдых. Снова тренировка,

– подчеркнул футболист.

Голкипер отметил, что жить со старыми принципами не стоит. По его словам, роль актера давалась ему не легко, однако все прошло довольно интересно. Футболист также добавил, что уже согласился на новый проект, связанный с фильмом.

Также в фильме участвовал Евгений Коноплянка.

Видео трейлера

Текст публикации из инстаграма Андрея Пятова

Первая роль в фильме. Надеюсь, что не комом. Уже в 2022-м году сможете оценить. Крайние два года стараюсь пробовать что-то новое. Персональная работа с медиакоучем и психологом не проходят мимо.

Меня так воспитывали. Футболист – спортсмен. Спорт – тренировки до седьмого пота. Потом отдых. Снова тренировки. Мир поменялся. Нельзя жить со старыми принципами в новом мире. Легко? Нет. Но очень интересно.

Уже согласился на новый проект, связанный с фильмом. Кто стал моим партнером по площадке? Подсказка была в сторис.