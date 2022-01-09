Надаль выиграл 89-й титул в карьере и установил уникальный рекорд

Испанский теннисист Рафаэль Надаль удачно начал 2022 год. Бывшая первая ракетка мира не только выиграл дебютный турнир в году, но и установил уникальный рекорд.

Рафаэль Надаль одержал победу на турнире ATP в Мельбурне (Австралия). В финале соревнований испанец одолел сопротивление представителя США Максима Кресси.

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Рафаэль Надаль – Максим Кресси 2:0 (7:6, 6:3)

Надалю пришлось попотеть только в первом сете, который длился более часа. Теннисисты уверенно защищали свои подачи и Рафаэль взял партию на тай-брейке.

Во втором же сете обладатель 20 титулов Грэнд Слэм оформил два брейка и одержал уверенную победу.

Для Надаля это 89-й титул в профессиональной карьере. Это второй показатель среди действующих теннисистов. Больше всего титулов у Роджера Федерера – 103. Новак Джокович одержал 86 побед.

Новый рекорд Надаля

Испанец выигрывает как минимум один титул за сезон 19-й год подряд – с 2004 года до сих пор.

Ближайший его преследователь – Новак Джокович, который берет минимум один трофей 16 сезонов (2006-2021).

По общему количеству сезонов с титулами он тоже вышел на первое место, обойдя Андре Агасси и Роджера Федерера (18).