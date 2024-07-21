Подготовка к Олимпиаде: Надаль обидно уступил в первом для себя финале за два года

Рафаэль Надаль никак не может вернуться на топ-уровень после тяжелой травмы колена. Испанец был близок к титулу в Бостаде, но в решающий момент провалился.

В начале этого года Рафаэль Надаль наконец вернулся на корт после тяжелой травмы. Легендарный теннисист в январе 2023 года повредил колено, пишет 24 Канал.

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Упущенный шанс

Впрочем, вернуться на топ-уровень в течение 2024 года Рафа никак не мог и в основном вылетал на ранних стадиях. Кроме того, из-за травмы Надаль вынужден был пропустить Уимблдон.

А вот на грунтовом соревновании ATP250 в шведском Бостаде Рафаэль смог напомнить себя прежнего. Надаль прошел четырех оппонентов и вышел в первый для себя за последние два года финал.

Там его соперником стала первая ракетка Португалии Нуну Боргеш, который идет 51-ым в рейтинге WTA. Надаль считался фаворитом в этой битве, однако не смог дотянуться до трофея.

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Боргеш показал мощную игру и справился с испанцем менее чем за полтора часа – 6:3, 6:2. Нуну лишь раз допустил двойную ошибку, но смог подать два эйса.

Таким образом, Надаль упустил возможность взять первый трофей за два года. Последний раз Рафаэль был в финале на Ролан Гаррос-2022, где он разобрался с Каспером Руудом. Теперь испанец сосредоточит все силы на подготовке к олимпийскому турниру.