Оба теннисиста начинали путь по турнирной сетке с квалификации. Французский теннисист считался незначительным фаворитом и в конце концов переиграл бразильца со счетом 6:1, 7:5, пишет 24 Канал.

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Никогда не стоит сдаваться

Однако этот матч запомнился не результатом или ходом игры. Его изюминкой стал розыгрыш в пятом гейме первого сета, который уже стал вирусным в сети и однозначно попадет во множество подборок с самыми эффектными ударами года.

При счете 3:1 (30:15) Кентен Али оступился и упал на спину, но не выключился из борьбы. Он сидя сумел отбить мяч на сторону Гайде, причем сделал это достаточно мощно и точно под заднюю линию.

Получилось не только эффектно, но и эффективно. Бразильский соперник с трудом смог добраться до мяча, но не попал в корт. Поэтому Кентен выиграл в очень красивом стиле очко, за что получил овации от болельщиков.

Смотрите видео незаурядного удара Кентена

Отметим, что в полуфинале Кентен Али сыграет против пятого сеяного Яна-Леннарда Штруффа. Ранее они встречались лишь однажды и тогда победил немец со счетом 2:1.