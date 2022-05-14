Национальная дефлимпийская сборная Украины по баскетболу добыла в борьбе историческое золото

В Бразилии продолжаются Дефлимпийские игры-2021. Сборная Украины продолжает покорять турнир.

Историческое "золото" для Украины

Мужская сборная Украины по баскетболу стала победительницей Дефлимпийских игр-2021. В финальном поединке они одолели команду из США. Матч закончился со счётом 91:66.

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Украинцы преобладали на площадке в течение всего игрового времени. Лучшими в итоге стали Иван Дударь (21 очко), Александр Фоменко (20), Дмитрий Василенко (15).

В итоге украинцы выиграли в Бразилии все восемь матчей, нанеся американцам единое поражение.

Напомним, на групповом этапе наша команда победила Литву (93:48), Бразилию (92:45), Грецию (89:41), Венесуэлу (88:53), Тайвань (81:35).

Команда баскетбола выступила по завершению игры с призывом спасти "Азовсталь", остановить войну и мир для всех. Команда получила большую поддержку и понимание болельщиков.

"Мы любим Украину!" – такие слова поддержки вызвали украинские дефлимпийцы.

Обратите внимание! Украинцы впервые в истории Дефлимпиад выиграли турнир по баскетболу.

Украинцы впервые в истории пересекли отметку в 50 золотых медали.

До этого более 50 наград удавалось получить только россиянам. Это было на последних двух Дефлимпиадах: 2013 – 67, 2017 – 85.

Национальная команда продолжает свое выступление в Бразилии. На счету украинцев 129 медалей, 56 из которых – золотые. Украинцы продолжают лидировать в медальном зачете Дефлимпиады-2021.

Рекордное выступление

Результат украинцев на Дефлимпиаде-2021 уже один из лучших в истории.

Лишь дважды одна сборная получала больше наград за одну Дефлимпиаду. В 2013 и 2017 годах Россия выигрывала медальный зачет Игр со 177 и 199 наградами.

Украина впервые за время выступлений на Дефлимпийских играх завоевала более 100 медалей. Предыдущий лучший результат – 99 наград (2017 год).

К соревнованиям на Дефлимпиаде-2021 не допущены Россия и Белоруссия из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Дефлимпиада – спортивные состязания среди людей с нарушением слуха. Турнир продлится до 15 мая.