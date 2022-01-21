Начали год с победы: Динамо уверенно победило Атлетико – видео матча

Киевское Динамо на испанском сборе сегодня провело первый контрольный поединок против клуба Атлетико Пульпиленьо, выступающего в пятом испанском дивизионе. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян.

Динамо – Атлетико Пульпиленьо 4:0

Голы: Цыганков, 66, 77, де Пена, 76, Буяльский, 87

К слову Шахтер неожиданно потерпел разгромное поражение в первом матче на сборах

В основе киевлян на первый тайм следует отметить долгожданное возвращение Бурды, Дубинчака на левом фланге защиты и Гармаша не на позиции форварда. Такой состав, казалось, видел друг друга впервые, и целый тайм пошел на притирку футболистов друг к другу. Игра явно казалась скучной, но, как известно, зрелищность на сборах не нужна никому, там задачи другие.

Результат тоже не очень важен для тренеров, но футболисты смогли порадовать себя и болельщиков разгромом испанцев – во втором тайме на поле появилось 11 новых футболистов – и Цыганков, Буяльский, де Пена и Шапаренко сделали игру. Виктор отличился дважды, подарил гол Буяльскому, еще раз забил де Пена.

Следующий матч на испанском сборе "Динамо" сыграет уже в субботу, 22 января. Соперником станет люксембургский Расинг.

Динамо – Атлетико Пульпиленьо видео матча