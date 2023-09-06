На войне с Россией погиб 22-летний ультрас Карпат Андрей "Петров" Гарасим

Война, которую Россия начала на территории нашего государства, продолжает отнимать жизнь лучших. На этот раз вражеской пуля не обошла Андрея Гарасима.

В борьбе за свободу Украины погиб ультрас львовских Карпат Андрей Гарасим. Парню было всего 22 года.

Достойно внимания Навсегда в строю: на фронте погиб победитель Кубка Украины по карате Сергей Березняк

Вечная память

Очередная невосполнимая потеря постигла футбольную общественность Украины, поскольку российская агрессия продолжает проливать кровь героев нашего государства. Во время штурма вражеских позиций погиб преданный болельщик львовских Карпат Андрей Гарасим. Воину было всего 22 года, когда он отдал свою жизнь за свободу и судьбу Украины.

В фанатских кругах Андрей Гарасим был известен под псевдонимом "Петров". Друзья характеризуют героя нашего государства как настоящего мужественного воина: сильного, беспощадного к врагам, готового идти до конца ради своих собратьев.

С первых дней полномасштабного вторжения Андрей защищал Украину, отправившись в защиту столицы. Также участвовал в боях в Запорожском направлении, защищал украинский Бахмут. Весной был ранен, но продолжил вместе с собратьями уничтожать врагов. Помним воинов, отдавших за нашу свободу свою жизнь,

– говорится в сообщении Львовских Карпат.

Андрей "Петров" Гарасим / ФК Карпаты