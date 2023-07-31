На войне против России погиб чемпион Украины по фри-файту Евгений Светличный

Кровавая война со страной-агрессором продолжает уносить жизни лучших. В этот раж вражеская пуля не обошла Евгения Светличного.

Жизнь за свободу и судьбу Украины отдал Евгений Светличный. Муж добился больших высот в сфере фри-файта.

Достойно внимания

Вечная память

Светличный воевал в рядах батальона имени Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Евгения не стало после выполнения боевой задачи в ходе стрелкового боя. Погиб герой Украины в возрасте 29 лет. Стоит отметить, что Светличный был Мастером спорта по фри-файту и победителем многих профессиональных турниров по этой дисциплине. В частности, Евгений торжествовал в чемпионате Украины. К тому же Светличный еще и актер был актером, воплотившим образ Карася в фильме "Носорог", где главную роль сыграл лидер "Честь" Сергей Филимонов.

Во время выполнения боевого задания, в стрелковом бою, погиб наш брат Евгений "Жека" Светличный. Быть воином – жить вечно. Мы отомстим,

– сказано в заявлении батальона "Гонор".

Евгений Светличный / инстаграмм "Гордость"