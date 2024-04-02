Считался пропавшим без вести: на фронте погиб украинский гандболист Сергей Чуприна

После начала полномасштабного вторжения многие украинские спортсмены взяли в руки оружие, чтобы защищать родную страну от оккупантов. К сожалению, немалое количество из них вернулось с передовой на щите.

Очередной невосполнимой утратой для украинского спортивного сообщества стала гибель гандболиста Сергея Чуприны. Ему было 43 года.

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Отдал самое ценное за свободную Украину

С конца июля 2023 года павший воин считался пропавшим без вести. В конце же марта стало точно известно о его смерти.

Долгих 8 месяцев семья и друзья надеялись, что Сергей Чуприна жив. Но, к сожалению, в конце марта 2024 года поступила неутешительная весть: 26 июля 2023 года в боях за Роботино 43-летний винницкий гандболист погиб,

– говорится в сообщении Федерации гандбола Украины.

Отметим, что во время профессиональной карьеры Сергей становился вице-чемпионом первой лиги Украины по гандболу, также был победителем Универсиады среди сборных команд вузов Винницкой области и капитаном сборной команды своего региона.

По окончании игровой карьеры помогал организовывать гандбольные соревнования. Прощание с воином состоялось в Виннице 1 апреля.

Напомним, что, к сожалению, это уже не первая потеря среди гандболистов. Ранее свою жизнь за светлое будущее Украины отдали Александр Перепелица, Роман Пронюк и Евгений Колесниченко.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Сергея Чуприны. Светлая память Защитнику Украины.