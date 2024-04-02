Черговою непоправною втратою для української спортивної спільноти стала загибель гандболіста Сергія Чуприни. Йому було 43 роки.

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Віддав найцінніше за вільну Україну

З кінця липня 2023 року полеглий воїн вважався зниклим безвісти. Наприкінці ж березня стало точно відомо про його смерть.

Довгих 8 місяців родина та друзі сподівалися, що Сергій Чуприна живий. Та, на жаль, наприкінці березня 2024 року надійшла невтішна звістка: 26 липня 2023 року в боях за Роботине 43-річний вінницький гандболіст загинув,

– йдеться у повідомленні Федерації гандболу України.

Зазначимо, що під час професійної кар'єри Сергій ставав віцечемпіоном першої ліги України з гандболу, також був переможцем Універсіади серед збірних команд вишів Вінниччини та капітаном збірної команди свого регіону.

По закінченню ігрової кар'єри допомагав організовувати гандбольні змагання. Прощання з воїном відбулося у Вінниці 1 квітня.

Нагадаємо, що, на жаль, це вже не перша втрата серед гандболістів. Раніше своє життя за світле майбутнє України віддали Олександр Перепелиця, Роман Пронюк та Євген Колесніченко.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Сергія Чуприни. Світла пам'ять Захиснику України.