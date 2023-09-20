Был единственным сыном в семье: на фронте погиб призер чемпионата Украины по таиландскому боксу

На войне с российскими оккупантами погиб украинский спортсмен Егор Рябенко. Неоднократный призер соревнований по таиландскому боксу муай-тай воевал в составе полка "Азов".

По данным федерации таиландского бокса муай-тай, Егор Рябенко погиб 16 сентября 2023 года во время выполнения боевого задания на Луганском направлении. Когда он с собратьями находился на позиции, они попали под обстрел. К сожалению, один из снарядов попал в место расположения ребят, в результате чего все четверо защитников погибли.

Достойно внимания Новый "ангел спорта": на фронте погиб титулованный боксер Андрей Огородник

Егор Рябенко навсегда останется 26 лет. Он родился 17 декабря 1996 года и был единственным сыном в семье.

Егор Рябенко был воспитанником внешкольного учебного заведения "Городского дворца детского и юношеского творчества" и спортивного клуба "Прайд". Он был многократным чемпионом Запорожской области по таиландскому боксу муай-тай, серебряным призером Чемпионата Украины 2020 года. С 2019 года являлся действующим судьей Запорожской области по тайскому боксу. Также входил в одну из фанатских группировок запорожского футбольного клуба Металлург.



Егор Рябенко / фото федерации таиландского бокса муай-тай

"Говорят, Герои не умирают! А если этот Герой еще вчера был ребенком, честным и сильным парнем, готовым всегда прийти на помощь каждому кто в этом нуждается? Целый день щемит сердце и в душе бурлит ярость. Щемит сердце, потому что пришло печальное известие о страшной потере в спортивной семье кружка тайского бокса "Прайд" Городского дворца детского и юношеского творчества Егора Рябенко. Нашего чемпиона, надежды родителей, гордость спортивного сообщества Запорожья. Пусть горит земля под ногами наших врагов, не будет им прощения до десятого колена… Спи спокойно, Герой! Вечная память. Соболезнование родным", – написала по этому поводу директор Городского дворца детского и юношеского творчества Людмила Маринюк.

Местное издание "Акцент" со ссылкой на семью погибшего сообщает, что на момент полномасштабного российского военного вторжения Егор Рябенко находился в Чехии. Но он решил вернуться в Украину, чтобы пойти в ряды ВСУ.

Также в сети опубликовали один из снарядов, на котором собратья погибшего написали "За Рябу! Помстимося!!!".