Уроженец Киева был мобилизован летом 2022 года. С тех пор выполнял боевые задачи на разных направлениях, но 27 января произошло трагическое событие – от полученных в зоне боевых действий ранений сердце Дениса Пашинского остановилось, ему было 45 лет.

Читайте также Бассейны, корт и целые стадионы: какие знаковые спортивные объекты Украины уничтожила Россия

Павший воин был титулованным хоккеистом

Спортсмен на фронте был бойцом 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Украины имени генерал-полковника Геннадия Воробьева. Пашинский с побратимами попал под минометный огонь и был привален в блиндаже. Воина эвакуировали в одну из больниц Днепра, но медикам, к сожалению, так и не удалось спасти его жизнь.

Денис Пашинский был воспитанником школы Льдинки, за которую голкипер впоследствии выступал и на взрослом уровне, когда команда участвовала в Восточноевропейской хоккейной лиге. Также в течение карьеры павший воин играл за Донбасс, Сокол и Киев.



Денис Пашинский / Фото из ФХУ

Завоевывал "серебро" и "бронзу" чемпионата Украины. Самым престижным титулом Дениса Пашинского был триумф на Всемирной Универсиаде-1999, которая проходила в Словакии. После той победы на турнире хоккеист получил звание мастера спорта международного класса.

Через два года со сборной принес Украине еще одну медаль Универсиады – бронзовую, тогда турнир проходил в польском Закопане.

Отметим что на войне против страны-террористки, кроме Дениса Пашинского, погибло уже шестеро украинских хоккеистов:

26-летний Ярослав Гаркавко

19-летний Александр Колонюк

42-летний чемпион Украины Александр Хмиль

21-летний Владислав Лихошва

24-летний Макар Ерофеев

23-летний Алексей Логинов.

Редакция 24 Канала сочувствует семье погибшего защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую забранную жизнь украинца. Вечная память...