Новый "ангел спорта": на фронте погиб боксер Валерий Родионов

С начала полномасштабного вторжения сотни тысяч украинцев взяли оружие в руки, чтобы защитить родную страну от оккупантов. Среди них немало есть и представителей спорта.

К сожалению, многие из них уже вернулись с поля боя на щите. Еще одной невосполнимой потерей в спортивной семье Украины стала гибель боксера Валерия Родионова.

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Грезил военным делом с детства

Павший воин родился в Севастополе, где в школьные годы увлекся боксом. В течение 8 лет успел одержать немало побед в ринге, а 1 августа 2004 года получил звание кандидата в мастера спорта. Присвоили его Валерию за первое место на чемпионате Автономной Республики Крым.

В 2006 году поступил в киевский Европейский университет, где учился по юридическому направлению, но также не забывал о спорте. Он сменил боксерские перчатки на баскетбольный мяч и вместе со своей командой выиграл турнир среди факультетов.

В 2008 году параллельно начал обучение в Национальной академии обороны Украины, ведь с детства грезил военным делом и этот выбор был его внутренним убеждением.

Начало полномасштабного вторжения Валерий Родионов вместе с семьей встретил в Киеве, где продолжал нести службу в полиции. Впоследствии попал в состав сводного полка Нацполиции Украины "Сафари", а в феврале 2023 года стал заместителем командира Департамента полиции особого назначения ОШБ Нацполиции "Лють".

В апреле 2023 года воин присоединился в ряды Спецподразделения ГУР МО Украины "Артан". Свой последний бой принял 15 марта 2024 года. Погиб во время выполнения боевого задания от взрывной травмы. Дома его до последнего ждали родители, сестра и жена.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Валерия Родионова. Светлая память Защитнику Украины.