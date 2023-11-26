На войне погиб бывший футболист Металлиста, Зари и Ворсклы

На войне погиб бывший футболист Металлиста, Зари, Ворсклы и других клубов Александр Гончар. В марте прошлого года он присоединился к рядам ВСУ.

Гончар вступил в ряды ВСУ в марте 2023 года и был солдатом отдельной автомобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Что известно об игроке

43-летний воин погиб в Запорожском направлении еще 16 августа.

Гончар был воспитанником бориспольского футбола и начал профессиональную карьеру в Борисфене, за который дебютировал в 1997 году, став основным игроком команды.

В 2004 году Борисфен с Гончаром в составе со счетом 2:0 побеждал киевское "Динамо".

Кроме Борисфена Гончар выступал за Прикарпатье, Ворсклу, Металлист, Зарю, тернопольскую Ниву и другие клубы. Он дважды становился серебряным призером Первой лиги Украины – в сезонах 2002/2003, 2005/2006.

У Александра осталась жена, сын и дочь. Церемония прощания с погибшим героем состоится в понедельник, 27 ноября 2023 года, в 11.00 на Кнышевом мемориальном парковом комплексе в Борисполе.

"За время прохождения военной службы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Функциональные обязанности выполнял отлично, пользовался авторитетом среди служащих коллег.

Собратья вспоминают, что Александр быстро нашел общий язык со всеми, был очень искренним, ответственным и дисциплинированным. Он до последнего дыхания был верен военной присяге и украинскому народу", – вспоминают о нем в Бориспольском городском совете.