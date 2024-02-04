На фронте погиб чемпион мира по пауэрлифтингу и рекордсмен Украины Александр Белоконь

К сожалению, список украинских "Ангелов спорта" продолжает расти. Защищая родную страну от оккупантов на передовой, погиб титулованный атлет из Белой Церкви Александр Белоконь.

Павший воин был мобилизован в марте 2023 года. Ему навсегда останется 32.

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Спортивное наследие защитника Украины

Александр Белоконь был одним из самых сильных людей Украины. В 2017 году он в Одессе установил невероятный национальный рекорд по перемещению человеком тягача с прицепом, который заполнен людьми.

Тогда спортсмену удалось сдвинуть с места и протащить на 47 сантиметров вес в 15.7 тонны, из которых 13.3 тонны составлял вес грузовика, а остальное – люди.

Даже получив серьезное ранение руки оставался верным спорту – летом 2023 года принял участие в ветеранских соревнованиях "Киев несокрушимый", где завоевал чемпионство, несмотря на то, что не готовился к турниру.

Я 11 июня получил ранение в руку во время контрнаступления. А сейчас нахожусь на реабилитации. Был в Киеве на задании, случайно попал на соревнования,

– рассказывал тогда Александр.

Он становился чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу, бронзовым призером Кубка Украины и национального чемпионата по Богатырским играм. Имел звание мастера спорта.

Редакция 24 Канала сочувствует семье погибшего защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую забранную жизнь украинца. Вечная память...