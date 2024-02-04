Полеглий воїн був мобілізований у березні 2023 року. Йому назавжди залишиться 32.

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Спортивна спадщина захисника України

Олександр Білоконь був одним із найсильніших людей України. У 2017 році він в Одесі встановив неймовірний національний рекорд з переміщення людиною тягача з причепом, який заповнений людьми.

Тоді спортсмену вдалося зрушити з місця та протягнути на 47 сантиметрів вагу в 15.7 тонни, з яких 13.3 тонни становила вага вантажівки, а решта – люди.

Навіть отримавши серйозне уламкове поранення руки залишався вірним спорту – влітку 2023 року взяв участь у ветеранських змаганнях "Київ незламний", де здобув чемпіонство, попри те, що не готувався до турніру.

Я 11 червня отримав поранення в руку під час контрнаступу. А зараз перебуваю на реабілітації. Був у Києві на завданні, випадково потрапив на змагання,

– розповідав тоді Олександр.

Він ставав чемпіоном світу та Європи з паверліфтингу, бронзовим призером Кубка України та національного чемпіонату з Богатирських ігор. Мав звання майстра спорту.

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