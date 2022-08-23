На открытии УПЛ поднимут флаг Украины, с которым болельщик выбежал на поле Олимпиады-76

День Государственного флага в Украине отмечают 23 августа. В этот день в 2022 году стартует новый сезон Украинской Премьер-лиги.

На открытии нового сезона перед началом матча поднимают флаг Украины. В этом году так совпало, что первый матч проведут именно в День Государственного флага.

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По случаю праздника на первом матче УПЛ в этом сезоне решили поднять уникальный флаг. Это сине-желтое знамя, с которым украинец из канадской диаспоры Данило Мигаль выбежал на поле во время полуфинального матча Олимпиады-1976 в Монреале между сборными ГДР и СССР. Отметим, что тогда в сборной СССР выступало сразу 9 игроков киевского Динамо.

"В вышиванке и с сине-желтым флагом он станцевал гопак. Он всегда мечтал передать этот флаг в Украину. Сегодня это наконец произошло. И этот легендарный флаг будет поднят сегодня на открытии чемпионата Украины по футболу", – заявил во время торжеств по случаю праздника Президент Украины Владимир Зеленский.

Видео забега Данила Мигаля на Олимпиаде-76

Первый матч, который в этом сезоне сыграют, станет игра между донецким Шахтером и харьковским Металлист-1925 в Киеве на НСК "Олимпийский". Матч начнется в 13.00.