На фронте погибли два представителя ультрас киевского Динамо Иван Бохан и Богдан Гордей

После начала российской агрессии против Украины футбольные фанаты стали одними из первых, кто взял в руки оружие, чтобы защитить родную страну от оккупантов. К сожалению, немалое количество отважных героев уже вернулась с передовой на щите.

Очередная печальная весть пришла с фронта в начале июля. В течение нескольких часов стало известно о гибели двух болельщиков "бело-синих".

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Навсегда в строю

Во время выполнения боевого задания погиб Иван Бохан, который начал посещать фанатскую трибуну Динамо во второй половине 2000-х годов. Сообщество ультрас киевлян его запомнило как стильного и авангардного болельщика, всегда веселого и бесшабашного.

В гражданской жизни он был архитектором. Иван стал на защиту Родины в 2022 году – сначала был в рядах территориальной обороны, а затем воевал в спецподразделении НГУ "Буревій". Павший воин отдал свою жизнь на одном из самых горячих направлений фронта. У него остались маленькая дочь и жена.



Фанат Динамо Иван Бохан погиб на фронте / Фото WBC Ультрас Динамо

Почти одновременно произошло еще одно трагическое событие в фанатском лагере "бело-синих". Свою жизнь за светлое будущее родной страны отдал Богдан "Вива" Гордей.

Воин служил разведчиком-пулеметчиком в составе 54-го отдельного разведывательного батальона. "Вива" с оружием в руках встретил свой последний бой... Отмечается, что Гордей был представителем коллектива Viva Kyiv.

Его преданность стране всегда будут для нас примером. Богдан, ты всегда останешься в наших сердцах. Твоя отвага и доброта никогда не будут забыты. Вечная Память!

– говорится в сообщении WBC Ультрас Динамо.



Фанат Динамо Богдан Гордей погиб на передовой / Фото WBC Ультрас Динамо

Редакция 24 Канала соболезнует семьям погибших защитников Украины. Враг обязательно ответит за каждую забранную жизнь украинца. Вечная память...