Мы получили сообщения от ребят с фронта, – Рыжикова о мотивации в течение сезона

Титулованная легкоатлетка Анна Рыжикова в первые дни полномасштабной русско-украинской войны даже не думала о спорте. Однако она нашла в себе силы и провела успешный сезон.

Рыжикова: В первые недели считала, что спорт сейчас не нужен

Ранее Рыжикова заявляла, что могла вообще закончить свою карьеру из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. В эксклюзивном интервью сайту 24 канала она рассказала, что мотивировало ее вернуться в спорт.

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Так, в первые недели считала, что спорт сейчас не нужен, что это не важно, это не то, что поможет Украине. Я думала, что могу быть где-нибудь полезнее в стране, а не развлекать людей своими выступлениями. Но как показал сезон, вышло совсем по-другому. Многие друзья звонили и говорили, что нужно продолжать. С товарищами по команде мы собрались и решили попробовать уехать и начать тренироваться. Трудно было в первые дни, первые недели. Мы не понимали, зачем это. В таких сомнениях прошло много подготовки,

– сказала легкоатлетка.

По словам Анны, сначала было тяжело тренироваться за кордом, она постоянно мониторила последние новости из Украины, ведь у нее там остались родители.

"Было сложно физически и морально, постоянно в новостях, телефон всегда с собой. Тогда во время каждой воздушной тревоги я звонила по телефону домой и спрашивала все ли хорошо. Это был очень тяжелый период – не такая подготовка, как раньше, что ты спокойно себе тренируешься. Нет, ты постоянно ищешь себе места, сам покупаешь билеты, с этим чемоданом из страны в страну. Такого комфорта, как всегда ты не получаешь. Ищешь, где тебе два дня "переконтироваться" перед следующими соревнованиями. , и я очень благодарна им за это", – отметила Рыжикова.

"Если уже уехали, то нужно доводить дело до конца"

Анна также рассказала и о дополнительной мотивации. Спортсменку вдохновляли сообщения от военных, героически защищающих Украину от захватчиков.

"Ну если уж уехали, то надо доводить дело до конца. После первых соревнований стало лучше, тогда мы получили сообщение от ребят с фронта, вроде: "Вы делаете хорошие новости, мы смотрим трансляции, видим наш флаг, радуемся, переживаем с вами эмоции победы". Тогда это очень вдохновляло, было приятно.

Во время чемпионата мира и чемпионата Европы мы получали также много сообщений, люди нам писали, что они испытывают хорошие эмоции. У них было мандраж, переживали за нас, это в хорошем смысле. И после выступления они были довольны, словно сами участвовали. Мы гордились, люди плакали и радовались вместе с нами. Я очень много таких сообщений получила. Это вдохновляет, ради этого готова потерпеть все сложности и разлуку с семьей", – рассказала атлетка.

В 2022 году Рыжикова получила четыре награды на этапах Бриллиантовой лиги: одно "серебро" и три "бронзы".