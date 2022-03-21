Мы, поляки, чувствуем эту войну чуть больше, чем другие страны, – Левандовский

Нападающий Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски всячески поддерживает украинский народ. Спортсмен еще раз прокомментировал войну в Украине.

Левандовский: Мы видим, как поляки помогают украинцам

Футболист понимает ситуацию украинцев, оказавшихся в сложном положении из-за решения россиянами. Он также благодарит своих земляков, которые помогают беженцам из Украины.

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Первые дни полностью оторвались от реальности. Никто не хотел, чтобы это произошло. Это очень сложная ситуация, которая, надеюсь, скоро закончится. Конечно, это только мечта, но нужно верить,

– сказал форвард.

"Мы видим, как поляки помогают украинцам, отдают им свои сердца. Большие слова благодарности всем, кто приобщается к таким действиям. Многие люди со всего мира подходили ко мне и восхищались благосклонностью поляков. Это хорошо. Сейчас любая помощь важна", – отметил Левандовский.

По словам игрока Баварии, все игроки сборной Польши заявили, что не собираются играть против сборной России в стыковом матче плей-офф.

"Никто из сборной Польши не представлял, что мы сыграем с Россией. Трудно просто так забыть все происходящее. Решение не играть с ними принято единогласно всеми футболистами сборной. Это был сознательный выбор. Другого выхода наша команда не видела", – рассказал футболист.

Мы, поляки, чувствуем эту войну чуть больше, чем другие страны.

– добавил нападающий Баварии.