Мы нуждаемся в вашей помощи, – Владимир Кличко обратился к гражданам Европы

Владимир Кличко активно выскажу свою гражданскую позицию. Экс-боксер обратился к жителям Германии, Австрии, Швейцарии, Лихтенштейну.

Кличко: Нас расстреливают, обстреливают ракетами, нас убивают

Известный бывший боксер записал видеообращение на немецком языке. Он обратился ко всем жителям Европы.

Кстати Оставайтесь дома – не ходите на работу, – Владимир Кличко обратился к россиянам и белорусам

"Дорогие друзья в Германии, Австрии, Швейцарии, Лихтенштейне и всех других странах свободной Европы! Киевляне пережили еще одну адскую ночь. 4 миллиона жителей моего города не спали всю ночь. Сегодня они всеми способами пытаются остановить российскую агрессию перед дверью наших домов. Чтобы Россия не шла дальше, чтобы она остановилась!

Мы больше всего любим наш город и нашу страну. И будем стоять за них до последнего вздоха. Нас расстреливают, обстреливают ракетами, убивают. Наши дети, женщины, пожилые люди проходят через ад.

Мы нуждаемся в вашей помощи. Срочно. Помощь, чтобы защитить наших граждан и выжить. Пожалуйста, делайте пожертвования на специальные счета, созданные в национальных банках. Жертвуйте на выживание, жертвуйте для мира, мира в Европе. Да здравствует Украина! Да здравствует Европа!" – сказал в своем обращении Владимир Кличко.

Видеообращение Владимира Кличко

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