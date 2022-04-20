Мы не можем проиграть эту войну, иначе потеряем все, – Владимир Кличко

С первых дней войны Владимир Кличко активно помогает Украине, чтобы ускорить победу в войне над Россией. Бывший боксер призвал мир не опускать руки.

Владимир Кличко: Мы должны защищаться

Легендарный боксер заявил, что Украина не может проиграть в войне против России. Оккупанты должны быть свергнуты.

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На своей странице в инстаграмме Владимир Кличко призвал украинцев и Европу продолжать сражаться против общего врага. Победа обязательно будет за Украиной.

Мы не можем проиграть эту войну, иначе мы потеряем суверенитет и свободу. Мы потеряем все. Как и Европа. Мы должны защищаться. Мы победим,

– написал Кличко-младший.

Напомним, что ранее Владимир Кличко в составе украинской делегации посещал Германию ради переговоров по политической и экономической поддержке Украины.

После возвращения из Германии Владимир посетил Бучу, где жизнь мирных украинцев превратилась в настоящий ад. Выжить в такой ситуации было только при счастье. Бывший боксер призвал мир помощи Украине еще больше.