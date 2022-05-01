Мы не можем приравнивать себя к подвигам ВСУ, – Яремчук о важности выхода на ЧМ-2022

Роман Яремчук попал в заявку сборной Украины на подготовительный сбор в преддверии матча против Шотландии. Футболист заверил, что команда сделает все возможное, чтобы пробиться на Мундиаль.

Яремчук: Сравнивать нас – это преувеличение

26-летний форвард сборной Украины заговорил о возможном выходе на ЧМ-2022. Роман Яремчук заверил, что путевка в Катар доставит немало радостных эмоций украинским болельщикам. Но попросил не ставить их в один ряд с поступками, которые совершают украинские защитники на военном фронте против оккупантов.

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Футболист подчеркнул, что сборная выйдет на газон с огромной жаждой победы.

Конечно, мы не можем приравнивать себя к подвигам ВСУ. Все, что мы можем сделать – это выложиться для победы. Нам нужно выполнить нашу работу с самым большим желанием, которое у нас когда-то было. Вот и все, а сравнивать нас, с этими героическими поступками – это преувеличение,

– заявил украинский нападающий Бенфики.

У Романа Яремчука уже есть немалый опыт выступлений в национальной команде. В его наследии уже 36 сыгранных матчей, в которых нападающий наколотил 12 голов.

Напомним, что в начале мая подопечные Александра Петракова соберутся на тренировочный сбор в Словении. Украинские легионеры присоединятся к команде несколько позже.

Уже 1 июня Украина на выезде сыграет против Шотландии в плей-офф отбора на Мундиаль. Если "сине-желтым" удастся одержать победу, то украинскую сборную будет ждать противостояние против Уэльса за путевку в Катар (5 июня).