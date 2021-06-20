Мы нашли слабости украинцев, – тренер Австрии запугивает перед игрой на Евро-2020

Сборные Украины и Австрии сойдутся 21 июня в рамках решающего матча группы C. Обе команды поборются за второе место, которое гарантирует место в 1/8 финала.
Австрия готовится использовать слабости Украины
Накануне матча главный тренер Австрии Франко Фода пообщался со СМИ. Он заявил, что Австрия хочет выиграть у Украины и уже знает слабости команды Андрея Шевченко.
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Мы стремимся выиграть этот поединок. Мы жаждем победы в каждой встрече. Но всегда есть соперник, у которого такая же цель. Мы хорошо знакомы с командой Украины, в которой собраны игроки с высоким индивидуальным мастерством. Но, как и у каждой команды, у украинцев есть слабости. Мы их нашли и будем использовать,
– сказал Фода.
Фода заявил, что для успеха Австрии следует улучшить работу с продвижением мяча на половине поля соперника.
"Мы должны искать свободные места на поле и улучшить свое продвижение к воротам соперника. В последнем матче нам не хватало заключительной передачи. Это будет ключом к улучшению атакующей мощи сборной Австрии", – резюмировал тренер.
Украина – Австрия: что известно о матче
- Украина и Австрия встретятся 21 июня в Бухаресте. За два тура команды набрали по 3 очка, но Украина удерживает второе место благодаря дополнительным показателям.
- Украине достаточно не проиграть, чтобы сохранить второе место. Австрию также может устроить ничья, если команда окажется среди 4 лучших команд, занявших третье место.
- Ни Украина, ни Австрия никогда в истории не играли в плей-офф чемпионатов Европы.