Мы нашли слабости украинцев, – тренер Австрии запугивает перед игрой на Евро-2020

Сборные Украины и Австрии сойдутся 21 июня в рамках решающего матча группы C. Обе команды поборются за второе место, которое гарантирует место в 1/8 финала.

Австрия готовится использовать слабости Украины

Накануне матча главный тренер Австрии Франко Фода пообщался со СМИ. Он заявил, что Австрия хочет выиграть у Украины и уже знает слабости команды Андрея Шевченко.

К теме В шаге от плей-офф: анонс решающего матча Евро-2020 Украина – Австрия

Мы стремимся выиграть этот поединок. Мы жаждем победы в каждой встрече. Но всегда есть соперник, у которого такая же цель. Мы хорошо знакомы с командой Украины, в которой собраны игроки с высоким индивидуальным мастерством. Но, как и у каждой команды, у украинцев есть слабости. Мы их нашли и будем использовать,

– сказал Фода.

Фода заявил, что для успеха Австрии следует улучшить работу с продвижением мяча на половине поля соперника.

"Мы должны искать свободные места на поле и улучшить свое продвижение к воротам соперника. В последнем матче нам не хватало заключительной передачи. Это будет ключом к улучшению атакующей мощи сборной Австрии", – резюмировал тренер.

Украина – Австрия: что известно о матче