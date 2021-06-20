Австрія готується використовувати слабкості України
Напередодні матчу головний тренер Австрії Франко Фода поспілкувався зі ЗМІ. Він заявив, що Австрія хоче виграти в України та вже знає слабкості команди Андрія Шевченка.
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Ми прагнемо виграти цей поєдинок. Ми жадаємо перемоги в кожній зустрічі. Але завжди є суперник, який має на меті те саме. Ми добре знайомі з командою України, в якій зібрані гравці з найвищою індивідуальною майстерністю. Але, як і в кожної команди, в українців є слабкості. Ми їх знайшли й будемо використовувати,
– сказав Фода.
Фода заявив, що для успіху Австрії слід покращити роботу з просуванням м'яча на половині поля суперника.
"Ми маємо шукати вільні місця на полі й покращити своє просування до воріт суперника. В останньому матчі нам не вистачало заключної передачі. Це буде ключем до покращення атакувальної міці збірної Австрії", – резюмував тренер.
Україна – Австрія: що відомо про матч
- Україна та Австрія зустрінуться 21 червня у Бухаресті. За два тури команди набрали по 3 очки, але Україна утримує друге місце завдяки додатковим показникам.
- Україні достатньо не програти, щоб зберегти друге місце. Австрію також може влаштувати нічия, якщо команда опиниться серед 4 найкращих команд, що посіли третє місце.
- Ні Україна, ні Австрія ніколи в історії не грали у плей-офф чемпіонатів Європи.