Мы и наши клубы солидарны с Украиной, – АПЛ поддержала Украину

Весь цивилизованный мир осуждает действия Российской Федерации. Клубы АПЛ активно высказывают свою позицию.

АПЛ опубликовала фотографии поддержки Украины на матчах 27-го тура.

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АПЛ и наши клубы солидарны с Украиной,

– говорится в сообщении.



Клубы АПЛ поддержали Украину / Фото из твитера АПЛ

В своем посте опубликовали фото с матча Лидс – Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед – Уотфорд и Брайтон – Астон Вилла.



Клубы АПЛ поддержали Украину / Фото из твитера АПЛ

На последней фотографии – поддержка Томашу Кендзере, которого война застала в Киеве. Его поддержал партнер по сборной Польши Мэтти Кэш из Астон Виллы.



Клубы АПЛ поддержали Украину / Фото из твиттера АПЛ

Томаш Кендзера – 27-летний польский защитник киевского Динамо. Он присоединился к киевлянам в 2017-м году.