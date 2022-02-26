Мы и наши клубы солидарны с Украиной, – АПЛ поддержала Украину
Источник:твитер АПЛ
Весь цивилизованный мир осуждает действия Российской Федерации. Клубы АПЛ активно высказывают свою позицию.
АПЛ опубликовала фотографии поддержки Украины на матчах 27-го тура.
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АПЛ и наши клубы солидарны с Украиной,
– говорится в сообщении.
Клубы АПЛ поддержали Украину / Фото из твитера АПЛ
В своем посте опубликовали фото с матча Лидс – Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед – Уотфорд и Брайтон – Астон Вилла.
Клубы АПЛ поддержали Украину / Фото из твитера АПЛ
На последней фотографии – поддержка Томашу Кендзере, которого война застала в Киеве. Его поддержал партнер по сборной Польши Мэтти Кэш из Астон Виллы.
Клубы АПЛ поддержали Украину / Фото из твиттера АПЛ
Томаш Кендзера – 27-летний польский защитник киевского Динамо. Он присоединился к киевлянам в 2017-м году.