Португальский форвард трогательно попрощался со своим уже бывшим клубом и болельщиками Ювентуса.

К слову Кришитану Роналду – футболист Манчестер Юнайтед

Полный текст письма Роналду:

Сегодня я покидаю удивительный клуб, крупнейший в Италии и, безусловно, один из самых больших во всей Европе. Я отдавал свое сердце и душу Ювентуса и буду любить Турин до конца своих дней.

Тиффози бьянконери всегда уважали меня, и я пытался отблагодарить за это уважением, борясь за них в каждой игре, в каждом сезоне, в каждом соревновании. В конце концов, мы все можем оглянуться назад и понять, что достигли многого. Не все, чего хотели, но все же мы вместе написали достаточно хорошую историю.

Я всегда буду одним из вас. Теперь вы – часть моей истории, как и я чувствую, что я – часть вашей истории. Италия, Юве, Турин, тиффози бьянконери, вы всегда будете в моем сердце.

Что известно о карьере Роналду

Стоимость Криштиану по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 45 миллионов евро, а его контракт с итальянским грандом действует до лета 2022 года.

Роналду начинал карьеру в Спортинге, с которого в 2003 году перешел в Манчестер Юнайтед, где провел шесть сезонов и по-настоящему заявил о себе, добившись трансфера в Реал в 2009-м. Летом 2018 года португалец стал игроком Ювентуса.

За туринцев Криштиану провел 134 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи.