Мы можем и в Москву допрыгать, – гендиректор Шахтера о силе ВСУ

Украинская армия продолжает уничтожать оккупантов. Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин раскрыл свою мечту на фоне войны в Украине.

Палкин: Вернем Донбасс и Крым

Один из руководителей донецкого Шахтера поддержал украинских защитников, отдающих жизнь за мирное небо над головой всех украинцев. Сергей Палкин уверен в победе Украины над Россией.

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Генеральный директор "горняков" похвалил украинскую армию, готовую бороться до последнего и даже дойти до Москвы, чтобы принести Украине победу над страной-агрессора.

Верим в то, что мы добьем их, вернем Донбасс и Крым. Просто здесь вопрос времени. Да, понадобится немного больше времени, но с настроением нашей армии, я уверяю вас, что мы можем и до Москвы допрыгать,

– сказал Палкин.