Мы можем и в Москву допрыгать, – гендиректор Шахтера о силе ВСУ
Источник:"Футбол 1/2/3"
Украинская армия продолжает уничтожать оккупантов. Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин раскрыл свою мечту на фоне войны в Украине.
Палкин: Вернем Донбасс и Крым
Один из руководителей донецкого Шахтера поддержал украинских защитников, отдающих жизнь за мирное небо над головой всех украинцев. Сергей Палкин уверен в победе Украины над Россией.
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Генеральный директор "горняков" похвалил украинскую армию, готовую бороться до последнего и даже дойти до Москвы, чтобы принести Украине победу над страной-агрессора.
Верим в то, что мы добьем их, вернем Донбасс и Крым. Просто здесь вопрос времени. Да, понадобится немного больше времени, но с настроением нашей армии, я уверяю вас, что мы можем и до Москвы допрыгать,
– сказал Палкин.
- Отметим, что Шахтер уехал за границу, где проведет ряд благотворительных матчей. Все вырученные средства поединков пойдут на нужды Украины. Такую же инициативу приступило киевское Динамо.
- Дончане уже даже провели первую игру. К сожалению, подопечные Роберто Де Дзерби потерпели минимальное поражение в Греции от Олимпиакоса (1:0). Встреча сопровождалась трогательной акцией в память о погибших от войны детях.