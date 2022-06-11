Мы как играли в Украине, – Петраков о прощании Пятова и победе над Арменией

Сборная Украины пока показывает 100-процентные показатели в сыгранных матчах Лиги наций-2022/2023. Александр Петраков прокомментировал победу над Арменией.

Петраков: Я благодарен ему за все, что он сделал для украинского футбола

Главный тренер "сине-желтых" начал свою пресс-конференцию по вопросу об Андрее Пятове. Голкипер Шахтера провел свой последний матч в футболке сборной Украины и сделал это отлично – "сухой" матч, который установил рекорд среди вратарей главной команды страны.

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Александр Петраков поблагодарил Пятова за его карьеру и не скрывает своей грусти после такого решения Андрея. Голкипер покидает лагерь сборной еще до поединка против Ирландии.

Я благодарен его за все, что он сделал для украинского футбола. Очень грустно. Он сам этого захотел. Так и сказал мне: "Василиевич, уже есть хорошие ребята, мне нужно дать им дорогу". Завтра в шесть утра он уедет из расположения сборной,

– рассказал наставник.

Команда не собирается устраивать пир по поводу прощания Пятова со сборной. Между тренерским штабом и голкипером есть договоренность о его приезде в национальную команду.

Мы с Андреем договорились, что он будет приходить в сборную, когда она будет собираться. Все будет хорошо, он придет к нам, еще поможет вратарям, подскажет. Чтобы вы понимали это не мое решение. Это решение Андрея Пятова. Он – очень порядочный человек, желаю ему всего наилучшего. Я думаю, он еще поиграет на хорошем уровне,

– добавил Александр Васильевич.

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О новой позиции Зинченко в сборной

Петраков не стал разбирать игру команды, а заметил, что ребята создали много моментов. Александр Васильевич является тренером, который после забитых голов не сдерживает эмоции. Наставник добавил, что в футболке нужно уметь радоваться. Это тот адреналин, который сложно передать словами, если ты не на этом месте.

Кормчий "сине-желтых" прокомментировал замену Александра Зинченко и его новую позицию в сборной. Хотя Саша играет на левом фланге обороны в Манчестер Сити, поэтому для самого футболиста эта роль на поле не нова.

"Миколенко вышел на замену, потому что Зинченко устал и получил желтую карточку. Виталий вышел и, так случилось, что забил. Не буду говорить, что ставил перед ним такую ​​цель. Я его попросил навести порядок в обороне. Зинченко играл на этой позиции, потому что Миколенко провел три матча, а Соболь только начал тренироваться", – сказал коуч.

64-летний специалист оценил игру Зинченко на фланге обороны. Он привел пример игры Зинченко на этой позиции в английском клубе.

Его ставит на эту позицию Хосеп Гвардиола. Все хорошее нужно продолжать. Я дал отдохнуть Николаю, поэтому попросил Сашу помочь команде. У нас все хорошо, есть контакт. В сборной футболисты должны уметь играть на двух – трех позициях. Не буду говорить, где Зинченко сыграет в следующий раз, чтобы ирландцы не знали,

– заметил Петраков.

В заявку команды попал Андрей Ярмоленко, но по болезни не вышел на футбольное поле в игре против Армении. Петраков надеется, что онгер вылечится и сможет помочь команде в следующем матче против Ирландии.

Также к этой встрече должен уже подойти Александр Сирота, тоже заболевший.

"Атмосфера была просто замечательная, мы как играли в Украине"

Следующий поединок Лиги наций против Ирландии состоится 14 июня в польском Лодзи.

Главный тренер "сине-желтых" отметил горячую поддержку трибун в Лодзи. Этот город был избран по желанию самого Петракова.

Александр Васильевич признался, что его атмосфера перенесла в настоящий домашний матч, который должен был состояться в Украине. Но из-за войны был перенесен в соседнюю страну.

Атмосфера была просто замечательная, мы как играли в Украине. Было правильно решение согласиться играть в Лодзи, ведь пришел полный стадион, наши земляки. Люди радовались, я видел их лица, они благодарят. Все хотят домой, чтобы кончилась война. Мы для этого работаем, чтобы они радовались. Спасибо нашим украинцам, которые поддержали нас. И в Украине все смотрели игру по телевизору, все горды нашей страны. У нас идет война… Это многое значит для нас и для меня лично,

– рассказал Петраков.

"Я так вижу, что люди уже где-то устают от Украины"

Наставник сборной Украины рассказал, что перед игрой разговаривал с тренером соперника, который через переводчика пожелал украинцам удачи и быстрого окончания войны. После финального свистка футболисты Армении поблагодарили за игру, а тренер вратарей армянской сборной Березовский подошел и поздравил Пятова.

"Вы же понимаете, что это наша война. Я так вижу, что люди уже где-то устают от Украины. Мы должны сами себе помогать, только мы сами можем сделать все – войну закончить, восстанавливать страну. Мир будет помогать, за что мы ему очень будем благодарить", – подытожил специалист"

Впереди сборную ждет возобновление и подготовка к ближайшему матчу Лиги наций. Напомним, что Украина обыграла Армению со счетом – 3:0. Голы в футболке сборной забивали Руслан Малиновский, Александр Караваев и Виталий Миколенко.