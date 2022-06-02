Мы играли для них, – Петраков посвятил победу над Шотландией народу Украины

Сборная Украины 1 июня стала на шаг ближе к чемпионату мира-2022. Александр Петраков прокомментировал победу своей команды над Шотландией.

Петраков: Прежде всего, это победа ребят

"Сине-желтые" одержали важную победу над шотландцами на глазах родных болельщиков соперника – 1:3. Голы в футболке нашей сборной забивали Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик.

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Тактика Александра Петракова полностью оправдала себя, хотя было видно, как после 60-й минуты начали подсаживаться украинские футболисты. Хотя это не помешало торжествовать.

Главный тренер Украины прокомментировал победу своей команды. Петраков заметил, что игра забрала у него все эмоции, но эта победа очень важна для нашей страны. Потому специалист не стал разбирать игру команды.

"Футбол – это командная игра, это мои футболисты, которые сделали все для победы. Надо их всех поблагодарить. Думаю, сейчас на нашей родине все люди, все представители ВСУ, которые в окопах, казармах, госпиталях, все наши болельщики благодарят, аплодируют. Прежде всего, это победа ребят", – рассказал вождь.

"Мы сегодня играли для них"

Александр Васильевич посвятил эту победу украинскому и военным, которые ежедневно мужественно защищают нашу страну от оккупанта. В этот вечер украинские футболисты играли именно для них.

Петраков отметил, что гордится быть украинцем и прославлять нашу страну во весь мир, напоминая о войне против России.

Мы сегодня играли для них. Я ребятам сказал перед выходом на поле, что мы играем в футбол для простых людей, для нашей страны, для болельщиков, для пострадавших. Мы сделали небольшой шаг – вышли в финал. Впереди – игра с Уэльсом. Могу сказать, что мы сделаем все, что зависит от нас. Мы сегодня обрадовали людей. Мы гордимся тем, что являемся украинцами, прославляем нашу страну в тяжелое время,

– добавил Петраков.

Еще перед поединком украинские защитники попросили сборную победить и выйти на чемпионат мира-2022 в Катаре. Первый шаг украинские футболисты уже сделали.

Украинский тренер не забыл о сопернике. Петраков поблагодарил Шотландию за гостеприимство и теплую встречу. Гуляя по улицам Глазго, наставника неоднократно останавливали и желали успеха в предстоящей игре. Также Александр Васильевич сказал "спасибо" тренеру сборной Шотландии Стиву Кларку и его команде.

Гол Ярмоленко и эмоции перед матчем от Зинченко

Андрей Ярмоленко открыл счет в матче против Шотландии. Вингер на правах капитана вывел Украину вперед. Петраков успокоил всех и отметил, что Ярмоленко еще молодой футболист, который будет радовать своей игрой еще не один год.

Вы имеете в виду, что он уже стар? Он хорошо себя чувствует, молодой парень. Ему еще играть и играть, прогрессировать…,

– ответил наставник.

Петраков прокомментировал слезы Александра Зинченко на предматчевой пресс-конференции. Тренер назвал левого защитника Манчестер Сити настоящим патриотом Украины, всем сердцем переживающим за родную страну.

Зинченко очень патриотический парень, он очень переживает, все воспринимает близко к сердцу. Он – искренний украинец. У нас все ребята такие. Кто-то держится, кто-то не может удержаться. Не дай Бог, чтобы на чью-то землю пришло такое горе. Пока оно не коснулось тебя и твоей семьи, ты этого не понимаешь. У нас столько погибло людей – женщин, детей... То, что Саша говорил, – искренне, от души…,

– сказал Петраков.

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Петраков с улыбкой на лице закончил свою пресс-конференцию. Александр Васильевич поблагодарил Глазго.

Спасибо, Глазго! Я уехал в Уэльс,

– закончил свое общение Петраков.

Петраков близок к тому, чтобы повторить успех Олега Блохина во главе сборной Украины. Напомним, что Блохин стал первым тренером, выведшим национальную команду на чемпионат мира.

5 июня "сине-желтые" сыграют против Уэльса в финальном сражении за путевку в Катар.