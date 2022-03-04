Мы готовы принять беженцев из Украины и провести матчи, – президент футбольной федерации Италии

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина солидарен с украинским народом. Он заявил, что готов помочь украинцам, которые покидают свои дома в результате войны.

Габриеле Гравина: Футбол демонстрирует единство, которого раньше не было

Габриэле Гравина сказал, что поможет украинским беженцам в Италии. Также он отметил, что Украина может рассчитывать на проведение матчей в Италии.

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Мы готовы принять украинских беженцев и провести матчи. Я плохо переживаю украинский вопрос, как и все, кто уважает жизнь и достоинство. Футбол демонстрирует единство, которого раньше не было. Этот вид спорта есть феномен сильной социальной агрегации. Мы объединены и последовательны, крича "нет" войне,

– подчеркнул президент Итальянской федерации футбола.

Мир спорта не покидает Украину в трудный период. Большинство организаций вводят санкции против России и выражают свои соболезнования украинцам.

Ранее президент Барселоны Жоан Лапорт заявлял, что также готов помочь беженцам из Украины, которые переедут в Испанию.

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