"Большое значение имело участие Украины на Паралимпиаде-2022"

Украинцы завоевали рекордное количество наград. Наши параатлеты получили 11 золотых наград, 10 серебряных и 8 бронзовых.

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Глава Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич рассказал, в каких психологических условиях находились спортсмены на Паралимпиаде-2022.

"Мы думали и одерживали украинскую победу. Победа для страны, которая сейчас в страшной войне. Победа, которая нужна людям в Украине, государству и миру, потому что та солидарность, которую мы инициировали, спровоцировали и получили нашим появлением на Паралимпиаде, была невероятной.

Причем все передовые лидеры мирового паралимпийского спорта сказали, что большое значение имело само появление и участие Украины в этих Паралимпийских играх", – сказал Сушкевич.

"Внутри команды был невероятный дух взаимоподдержки"

Он отметил, что команде удалось объединиться, несмотря на непростое положение. Подтверждением тому неоднократные украинские подиумы в Пекине.

"Внутри команды был невероятный дух взаимоподдержки и помощи. Мы очень сильно работали друг с другом, поддерживали. Девушки плакали, когда читали новости. Ребята хотя и одерживали победы, но они были со страхом и беспокойством о близких в Украине.

Мы жили в Украине там, на Паралимпиаде. Особое значение для нас имели три украинских подиума, три флага, которые одновременно поднимались в небо, и все видят, что Украина побеждает.

Вообще не могу сказать, какой результат был важнее на Паралимпиаде: спортивный или то, что смогли объединить спортивное сообщество. А нам удалось объединить 46 стран мира в том, что связано с борьбой за мир. Мы боролись за мир, мы боролись против войны в Украине, мы боролись против явления, которого не должно быть в ХХІ веке", – сказал глава Национального паралимпийского комитета.