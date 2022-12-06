Мы бы выступили лучше их на ЧМ, – Довбик о нереализованных амбициях сборной Украины

Форвард СК Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбик поделился своим мнением о возможных выступлениях "главной команды страны" на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Лучший бомбардир группового этапа Лиги Конференций этого года Артем Довбик считает, что сборная Украины имела все шансы проявить себя гораздо лучше, чем другая европейская сборная.

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Форвад расстроен, что наша сборная не демонстрирует свои навыки в Катаре. Считает, что Украина точно добилась бы результатов:

"Я смотрю и думаю, что мы выступили бы лучше, чем Уэльс . Это точно мне так кажется. Скребет внутри, что на чемпионате мира нет Украины", – сказал Довбик.

Результаты Уэльса

Сборная Уэльса в последнем раунде отбора на ЧМ-2022 одолела сборную Украины (1:0) благодаря автоголу Андрея Ярмоленко. На самом мундиале валлийцы попали в квартет со сборными Англии, США и Ирана. В случае триумфа над Уэльсом, туда же могла попасть и наша команда.

Сборная Уэльса стала одной из самых плохих команд ЧМ-2022 после сыгранного группового этапа. У них в активе два поражения от сборных Ирана (2:0) и Англии (3:0), а также одна ничья со сборной США (1:1). Единственный гол на турнире им удалось забить с 11-метрового, который реализовал Гарет Бэйл. Команда на турнире откровенно не удивили, валлийцы просто отмучили мундиаль. Но для сборной Украины от этого только больнее.

Провальный путь сборной Украины

"Главная команда страны" попала в квинтет со сборными Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана. "Сине-желтые" ни разу не уступили в квалификации, при этом выиграли только два раза: Боснию и Герцеговину (2:0) и Финляндию (2:1). Остальные матчи Украина сыграла вничью: Казахстан (1:1 и 2:2), Франция (1:1 и 1:1), Босния и Герцеговина (1:1) и Финляндия (1:1). Как видим, результат 1:1 стал для сборной Украины любимым в отборе. Так, наша команда заняла второе место в группе и отправилась в матчи плей-офф за право выйти на ЧМ-2022.

Там сборную Украины ждала Шотландия и победитель параллельной пары – Уэльс. Сверхмотивированные "сине-желтые" просто разнесли шотландцев в первом поединке со счетом 3:1.

Но сил на второй матч не хватило. У Уэльса же не было важных матчей перед встречей с Украиной, поэтому команда подошла в хороших физических и психологических кондициях к поединку. Украине же не хватало сил. Уэльс вымучил поединок и победил со счетом 1:0, а единственный гол, то есть автогол в матче на себя записал Андрей Ярмоленко. Уэльс впервые за 64 года вышел на ЧМ.

Все из чистого листа

Следующий шанс сборной Украины попасть на большой турнир – отбор в Евро-2024, которое пройдет в Германии. "Сине-желтые" попали в сложный квинтет со сборными Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты. Из группы выходят только две команды, поэтому нас снова ждет сложный путь.