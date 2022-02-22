Мы 8 лет сдерживаем российскую агрессию и не даем ей распространиться на Европу, – Роман Зозуля

Украинские спортсмены не обходят стороной последние события в стране и активно их обсуждают. Футболист Роман Зозуля поделился своими мыслями относительно действий Владимира Путина.

"Мы никогда не были братскими народами"

Украинский форвард Фуэнлабрады Роман Зозуля отреагировал на признание президентом России так называемых псевдореспублик. Футболист написал эмоциональный пост в своем фейсбуке.

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Зозуля подчеркнул, что Украина и Россия никогда не были братскими народами.

Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае закинуть петлю на шею. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей "великой и могучей",

– заявил футболист.

Спортсмен отметил, что в разные исторические периоды Российская Федерация стремилась покорить украинцев.

"У нас никогда не было стокгольмского синдрома, у нас всегда было тотальное неприятие их насилия и контроля. В новейшей истории Украины мы это демонстрировали раз в десятилетие на Майданах. Зато наши соседи боятся поднять голову и выразить протест душевнобольному царю.

Конечно, есть сознательные россияне, которые неоднократно выражали нам свою поддержку, но их критически мало. Подавляющее большинство – это зомбированная пропагандой биомасса. Но это их выбор – жить в страхе и угнетении. И нам с ними не по пути", – подчеркнул Зозуля.

"Путин – это реинкарнация Гитлера"

Роман заверил, что мы другая нация, которая не стремится завоевывать чужое, но и не собирается отдавать свое.

На 8-м году войны наконец весь мир прозрел и осознал, что в Украине нет никакого гражданского конфликта, что мы 8 лет сдерживаем российскую агрессию и не даем ей распространиться на всю Европу. Ценой этого стало 15 тысяч жизней,

– говорится в публикации.

"Поэтому мир должен осознать и другую истину, что Путин – это реинкарнация Гитлера. И его планы более амбициозны, чем захват Украины. Поэтому, сейчас как никогда важно, чтобы мир объединился и ввел экономические санкции против этого проклятого режима.

А с физическим сопротивлением, уверен, наши ВСУ справятся, потому что характер наших военных выкован из стали. Наша победа уже близко, как и феерический конец кремлевского зла. Верю в Украину, верю в победу, верю в украинскую армию", – добавил футболист.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.