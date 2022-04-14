Мужская сборная Украины по волейболу выступит на ЧМ-2022 вместо России

Мужская сборная Украины по волейболу примет участие в чемпионате мира по волейболу. Об этом сообщила пресс-служба украинской федерации волейбола.

Украина выступит на ЧМ-2022 по волейболу вместо России

В начале марта Международная федерация волейбола сообщила, что чемпионат мира будет перенесен, поскольку он должен был состояться в России. РФ лишили права проводить турнир на дому.

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Также российскую сборную дисквалифицировали. Организаторам чемпионата мира по волейболу нужно было найти как новое место проведения, так и участника турнира. И этим участником стала именно сборная Украины.

Федерация волейбола Украины получила письмо-подтверждение международной федерации. В нем указано, что украинцы примут участие на турнире и попадут в группу А – организация решила не производить повторную жеребьевку и просто произвела замену России на Украину.

Соперниками Украины будут сборные Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.

Чемпионат мира по волейболу состоится в двух странах – Польше и Словении. Дата проведения пока неизвестна. Перед этим турнир должен был состояться с 26 августа по 11 сентября в России.