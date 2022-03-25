Мужество, единство, честь, свобода, это у нас в ДНК, – легенда сборной Украины Пятов

Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал месяц войны в Украине против России. Футболист уверен, что уже в скором времени украинцы будут праздновать победу.

Пятов: Их не забрать и не сломать

37-летний голкипер "горняков" не верит, что сначала полномасштабное вторжение России на украинскую территорию прошло уже месяц. Семья Андрея Пятова вторично была вынуждена спасаться от войны.

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Голкипер Шахтера рассказал об особенностях характера украинского народа. Пятов уверен, что победа Украины над ордой не за горами.

Наша страна показала качества, благодаря которым мы не позволили произойти так называемому блицкригу, запланированному врагом. Качества, неизвестные врагу. Мужество, единство, честь, свобода. Эти качества отчеканены у нас в ДНК. Их не забрать и не сломать,

– написал опытный голкипер.

Отметим, что в СМИ появилась информация о переходе Пятова в румынское Стяуа. Однако вратарь опроверг эту информацию, оставаясь игроком Шахтера. Также слухи о своем переходе опровергли Тарас Степаненко и капитан Динамо Сергей Сидорчук.

Также в начале войны ходили слухи о заинтересованности в 37-летнем вратаре со стороны нидерландского Фейенорда.

Полный текст публикации из инстаграммы Пятова

Месяц прошел... Не верится…

Сегодня многие рассказывают свою историю. Как услышали первые взрывы, как спасались, как переживают.

Моя семья в каком-то смысле пережила дежавю, ведь не в первый раз пришлось спасать детей от войны. К этому невозможно…

Наша страна показала качества, благодаря которым мы не позволили произойти так называемому блицкригу, запланированному врагом. Качества, неизвестные врагу. Мужество, единство, честь, свобода. Эти качества отчеканены у нас в ДНК. Их не отнять и не сломать.

Мы выстоим, уверен...

Все мы повзрослели. Но всего же месяц прошел...