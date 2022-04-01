Вечная память Герою

Сергей попал в "Книгу рекордов Украины" в октябре 2019-го. Он пробежал в полной военной экипировке украинского воина марафонскую дистанцию ​​– 42 километра.

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Мать погибшего Антонина Проневич рассказала, что сын стал заниматься спортом из восьмого класса. На фото видно, что Проневич получил немало наград. На стены у него дома украшены грамотами и медалями.

Кроме спорта Сергей любил мастерить разные поделки из дерева, фанеры, соломки и природных материалов, отметила Антонина.

Также женщина рассказала, как ее сын попал в руки военных.

"Он был в какой-то территориальной обороне. Докладывал своим, где находятся какие танки или что там, в какой-то разведывательной группе был. Получилось то засада, то русские были там и была, как говорят, стрельба.

А в результате с 12 марта мне ничего неизвестно стало, потому что не было связи, нигде ничего. Говорят, его держали в подвале, в пожарной, и там его пытали, потому что на руках следы от наручников были видны", – сказала Антонина.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и друзьям погибшего. Вечная память!

26 марта село Боромля, что неподалеку от Тростянца Сумской области, было освобождено от российских военных.