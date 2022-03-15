Муж Светолиной рассказал, как повлияла война на его жену

Французский теннисист Гаэль Монфис поддерживает свою жену Элину Светолину и оставшихся в Украине родных. Он рассказал, как война повлияла на его возлюбленную.

"Мне сложно это все описать"

Монфис рассказал, что многие родные его супруги находятся в Украине. Элина постоянно поддерживает связь с ними и следит за ситуацией в родной стране.

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Сейчас у моих родственников, моей второй семьи идет борьба. Нелегко было видеть, как моя жена несколько недель назад плакала каждую ночь. Это было тяжело, очень тяжело,

– сказал муж Элины.

Французский теннисист постоянно поддерживает свою жену. Ему трудно подобрать слова, чтобы описать весь ужас, происходящий в стране.

"Конечно, я был и остаюсь рядом с ней, с семьей каждый день. Многие родственники все еще остаются в Украине. Мне сложно это все описать. Я сам внутри происходящего. Это просто какое-то безумие, если начинаешь об этом задумываться.

Но мы стараемся справиться с этим. И, безусловно, со своей стороны я стараюсь быть тем плечом, на которое Элина и вся моя вторая семья могут опереться. Я делаю для них все, чтобы они были счастливы и находились в безопасности. Я делаю все, что сейчас в моих силах", – добавил Монфис.